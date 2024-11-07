МВД и ФСБ задержали группировку киберпреступников из Забайкалья
Мошенники рассылали жертвам вредоносные программы, после чего похищали денежные средства со счетов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; пресс-служба УФСБ Забайкалья; 5-tv.ru
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Сотрудники МВД и ФСБ России задержали группировку киберпреступников из Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По информации ведомства, злоумышленники действовали на территории Забайкальского и Краснодарского краев, а также Калининградской области.
С 2021 года группировка занималась разработкой и распространением вредоносных программ для мобильных устройств. При помощи этих вирусов мошенники завладевали доступом к банковским приложениям и иным платежным системам жертв, после чего похищали у них деньги.
«Для расширения географии противоправной деятельности члены кибергруппировки постоянно привлекали к совершению преступлений сообщников, в числе которых были и граждане Украины, которым перечислялась часть похищенных денег», — уточнили в ведомстве.
Организаторы и активные участники преступной группировки задержаны и помещены под стражу. Против них возбуждены уголовные дела, а по местам жительства и пребывания фигурантов проведены обыски.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Колокольцев заявил о необходимости коллективной борьбы с киберпреступностью.
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