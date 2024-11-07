МВД и ФСБ задержали группировку киберпреступников из Забайкалья

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали группировку киберпреступников из Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По информации ведомства, злоумышленники действовали на территории Забайкальского и Краснодарского краев, а также Калининградской области.

С 2021 года группировка занималась разработкой и распространением вредоносных программ для мобильных устройств. При помощи этих вирусов мошенники завладевали доступом к банковским приложениям и иным платежным системам жертв, после чего похищали у них деньги.

«Для расширения географии противоправной деятельности члены кибергруппировки постоянно привлекали к совершению преступлений сообщников, в числе которых были и граждане Украины, которым перечислялась часть похищенных денег», — уточнили в ведомстве.

Организаторы и активные участники преступной группировки задержаны и помещены под стражу. Против них возбуждены уголовные дела, а по местам жительства и пребывания фигурантов проведены обыски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Колокольцев заявил о необходимости коллективной борьбы с киберпреступностью.