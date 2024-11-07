СВР: США активизировали работу по переориентации Армении на Запад
Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru
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Подобные акции по разжиганию антироссийских настроений уже проводили в Молдавии и на Украине.
Госдепартамент США активизировал работу по переориентации Армении на западный курс. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«В Вашингтоне считают важным усилить „направляющее воздействие“ на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития», — объяснили в ведомстве.
Отмечается, что американцы планируют использовать проверенные схемы, которые уже были задействованы при аналогичных операциях на Украине и в Молдавии.
Первой задачей, которую будут реализовывать Штаты, является расширение программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении, а также обеспечение активного участия иностранных советников. Последние будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада.
Помимо этого, по данным разведки, Госдеп намерен организовать в Армении пропагандистскую антироссийскую кампанию. Граждан страны будут убеждать, что в России якобы притесняют армянское население.
В СВР заключили, что США продолжат толкать Армению к «национальному самоубийству».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир подчеркнул необходимость развития дружественных отношений Москвы и Еревана.
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