Проверенные схемы: США готовят операцию по переориентации Армении на Запад

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

СВР: США активизировали работу по переориентации Армении на Запад

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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Подобные акции по разжиганию антироссийских настроений уже проводили в Молдавии и на Украине.

Госдепартамент США активизировал работу по переориентации Армении на западный курс. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В Вашингтоне считают важным усилить „направляющее воздействие“ на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что американцы планируют использовать проверенные схемы, которые уже были задействованы при аналогичных операциях на Украине и в Молдавии.

Первой задачей, которую будут реализовывать Штаты, является расширение программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении, а также обеспечение активного участия иностранных советников. Последние будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада.

Помимо этого, по данным разведки, Госдеп намерен организовать в Армении пропагандистскую антироссийскую кампанию. Граждан страны будут убеждать, что в России якобы притесняют армянское население.

В СВР заключили, что США продолжат толкать Армению к «национальному самоубийству».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир подчеркнул необходимость развития дружественных отношений Москвы и Еревана.

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