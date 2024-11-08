«Естественные циклы»: почему нельзя пить алкоголь перед сном

Сомнолог Золотарева: алкоголь перед сном может привести к проблемам с дыханием
Фото: www.globallookpress.com/Jenny Norquist
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Особенно употребление спиртного на ночь опасно для людей с бессонницей.
Употребление алкоголя перед сном упрощает процесс засыпания, однако ухудшает общее качество сна. Об этом сомнолог Наталия Золотарева сообщила в беседе с Газета.ру.
По словам эксперта, алкоголь действительно помогает заснуть быстрее благодаря снижению активности нервных клеток. Однако при этом сокращает фазу быстрого сна, которая важна для памяти и эмоционального восстановления.
Кроме того, помимо заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы, алкоголь может привести к возникновению проблем с дыханием, таким как апноэ, что появляется из-за расслабления мышц горла. Не стоит забывать и о возникновении психологических трудностей на фоне алкогольной зависимости.
«Особенно алкоголь опасен для людей с бессонницей. Вместо полноценного отдыха он нарушает естественные циклы сна, делая его прерывистым и менее восстанавливающим. Это усиливает усталость и повышает риск психологических проблем и зависимости», — отметила сомнолог.
Она также напомнила, что со временем организм привыкает к употреблению алкоголя перед сном и начинает требовать большие дозы. После выпитого люди чувствуют усталость и подавленность на протяжении всего следующего дня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что нарколог развеял миф о неизлечимом женском алкоголизме.
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