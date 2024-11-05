Нарколог развеял миф о неизлечимом женском алкоголизме

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Нарколог Исаев: неизлечимость женского алкоголизма — миф

Нарколог развеял миф о неизлечимом женском алкоголизме

Фото: 5-tv.ru

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Лечение у девушек проходит по тем же алгоритмам, что и у мужчин.

Неизлечимость женского алкоголизма — миф. Об этом изданию Lenta.ru заявил врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

Специалист утверждает, что не существует отдельно женской или мужской зависимости. И у сильного, и у слабого пола — алкоголизм. Имеются только различия между влиянием спиртосодержащих напитков на организм.

«Любой алкоголь для женщин опаснее, чем для мужчин. Во-первых, в женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, чем в мужском. Во-вторых, алкоголь в женском организме растворяется лучше, так как в нем на 10% больше воды», — пояснил Исаев.

Еще один фактор, поддерживающий данный миф, — это социальное давление, считает специалист. На прекрасный пол в этом вопросе его оказывают больше. А значит, признавать и скрывать проблему будут тоже дольше. Поэтому за помощью женщины в основном обращаются, когда зависимость сильно прогрессирует.

Алкоголизм у представительниц прекрасного пола, действительно, может лечиться сложнее и дольше. Но он лечится. Причем, терапия проходит по тем же алгоритмам, что и у мужчин. И выздоравливают девушки с таким же успехом, заверяет нарколог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя.

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