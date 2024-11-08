Жителя Крыма арестовали за госизмену и шпионаж в пользу Украины

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 7 0

Он передавал противнику сведения о военных объектах и средствах ПВО в регионе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю; 5-tv.ru

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Жителя Республики Крым арестовали за государственную измену и шпионаж в пользу Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, 1992 г. р., инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иноспецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе», — отметили в ведомстве.

Против россиянина возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа», он арестован.

В пресс-службе УФСБ уточнили, что продолжают расследование указанного преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ и МВД задержали группировку киберпреступников, которые похищали денежные средства со счетов россиян.

Мошенники разрабатывали и распространяли некую вредоносную программу, которая открывала им доступ к банковским приложениям жертв, как только попадала на их мобильные устройства. В преступную группировку входили, в том числе, граждане Украины.

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