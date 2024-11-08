«Предстоит 888 сеансов»: Отар Кушанашвили лег в больницу через месяц после операции

Шоумен не собирается падать духом.

Журналисту Отару Кушанашвили назначили курс химиотерапии спустя месяц после десятичасовой операции по удалению опухоли. Об этом сообщил сам шоумен, выставив видео на своей странице в социальных сетях.

«Приехали в госпиталь. 888 сеансов химиотерапии еще предстоит. А вы думаете, легко — пробежался по этому пути и все? Нет!» — рассказал шоумен.

Еще Кушанашвили обратился к «почтенной публике», которая задавалась вопросом о бодрости журналиста. Он признался, что не собирается падать духом и быть таким, как все.

«С чего бы мне быть не бодрым и не радостным? С чего мне быть таким, каким вы видите 99 человек из 100?» — вопрошает Отар.

Журналист также пояснил, что эта серия препаратов нужна для того, чтобы удостовериться в победе над недугом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили, так как об этом ее попросил голос в голове. По словам певицы, ей было велено «дать шанс Отару», который назвал ее «выжившей из ума».