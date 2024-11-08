«Предстоит 888 сеансов»: Отар Кушанашвили лег в больницу через месяц после операции
Журналист Отар Кушанашвили лег в больницу через месяц после удаления опухоли
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Шоумен не собирается падать духом.
Журналисту Отару Кушанашвили назначили курс химиотерапии спустя месяц после десятичасовой операции по удалению опухоли. Об этом сообщил сам шоумен, выставив видео на своей странице в социальных сетях.
«Приехали в госпиталь. 888 сеансов химиотерапии еще предстоит. А вы думаете, легко — пробежался по этому пути и все? Нет!» — рассказал шоумен.
Еще Кушанашвили обратился к «почтенной публике», которая задавалась вопросом о бодрости журналиста. Он признался, что не собирается падать духом и быть таким, как все.
«С чего бы мне быть не бодрым и не радостным? С чего мне быть таким, каким вы видите 99 человек из 100?» — вопрошает Отар.
Журналист также пояснил, что эта серия препаратов нужна для того, чтобы удостовериться в победе над недугом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили, так как об этом ее попросил голос в голове. По словам певицы, ей было велено «дать шанс Отару», который назвал ее «выжившей из ума».
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