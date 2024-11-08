«Предстоит 888 сеансов»: Отар Кушанашвили лег в больницу через месяц после операции

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Журналист Отар Кушанашвили лег в больницу через месяц после удаления опухоли

«Предстоит 888 сеансов»: Отар Кушанашвили лег в больницу через месяц после операции

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шоумен не собирается падать духом.

Журналисту Отару Кушанашвили назначили курс химиотерапии спустя месяц после десятичасовой операции по удалению опухоли. Об этом сообщил сам шоумен, выставив видео на своей странице в социальных сетях.

«Приехали в госпиталь. 888 сеансов химиотерапии еще предстоит. А вы думаете, легко — пробежался по этому пути и все? Нет!» — рассказал шоумен.

Еще Кушанашвили обратился к «почтенной публике», которая задавалась вопросом о бодрости журналиста. Он признался, что не собирается падать духом и быть таким, как все.

«С чего бы мне быть не бодрым и не радостным? С чего мне быть таким, каким вы видите 99 человек из 100?» — вопрошает Отар.

Журналист также пояснил, что эта серия препаратов нужна для того, чтобы удостовериться в победе над недугом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили, так как об этом ее попросил голос в голове. По словам певицы, ей было велено «дать шанс Отару», который назвал ее «выжившей из ума».

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

17:42
Принципиальный пункт: Украина и Венгрия не смогли заключить соглашение по безопасности
17:35
«Предстоит 888 сеансов»: Отар Кушанашвили лег в больницу через месяц после операции
17:26
«Я русский человек»: найдено восхитившее Путина видео с белгородцем
17:24
За девять жизней: суд вынес приговор двум военным за расстрел в Волновахе
17:19
«Перебои»: США сделали неожиданный шаг в отношении России
17:10
Сумасшедший гений: звезда «Один дома» Маколей Калкин возвращается в кино

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
«Мне было страшно»: Мария Шумакова рассказала о партнерских родах
Украина, суверенитет, Трамп и мозги Европы. Главные заявления Путина на «Валдае»
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака