Инопланетяне подсказали? Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 53 0

Певица Катя Лель передумала судиться с телеведущим Отаром Кушанашвили

Инопланетяне подсказали? Катя Лель отказалась от иска к ведущему Кушанашвили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Звезда обязательно расскажет, кто дал ей грамотный совет.

Певица Катя Лель передумала судиться с телеведущим Отаром Кушанашвили. Об этом в беседе с изданием Газета.ру заявила адвокат певицы Татьяна Галанцева.

Она отметила, что Лель решила отказаться от исковых требований к шоумену. Причину адвокат не разглашает.

«Суд принял отказ от исковых требований и вынес определение о прекращении искового производства. Екатерины не было на заседании, равно как и представителя Отара Кушанашвили. На заседании присутствовали лишь представители истца и пресса», — оповестила Галанцева.

Конфликт между звездами разгорелся в феврале этого года, когда Кушанашвили возмутился словами Лель про успех ее хита «Мой мармеладный» в одной соцсети. Он посчитал, что это может быть «замыслом высших цивилизаций», после этого он призвал исполнительницу остановиться.

Однако Лель вместо того, чтобы дать грамотный ответ «обидчику», в сентябре подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к ведущему Отару Кушанашвили. Тогда она аргументировала это тем, что слова Отара наносят урон ее репутации.

Но через месяц певица резко передумала начинать судебные разбирательства. Подписчики разделились на две категории: одни строят догадки, что, возможно, подсказка пришла от «инопланетян», которых она так любит. Другие утверждают, может, это высшие силы постарались и уберегли Лель от «проигрыша» и стыда.

Певица точно не оставит свою аудиторию без ответа. Но насколько он будет неожиданным остается только предполагать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Отар Кушанашвили извинился перед Катей Лель.

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