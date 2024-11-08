«Надо проверять»: Песков о базе разведывательных дронов на границе РФ и Финляндии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Песков: надо проверять информацию о базе разведывательных дронов на границе РФ 

«Надо проверять»: Песков о базе разведывательных дронов на границе РФ и Финляндии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vesa Moilanen

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При этом Хельсинки, вступая в НАТО, обещали не размещать военную инфраструктуру рядом с российскими границами.

Информацию о базе беспилотных летательных аппаратов, которую развернули в Финляндии для слежки за Россией, надо проверять. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Надо проверять», — прокомментировал спорную ситуацию Песков.

Спикер Кремля напомнил, что когда Финляндия вступала в Североатлантический альянс, то обещала не размещать на общей с Россией границе никаких объектов военной инфраструктуры. В то же время база разведывательных беспилотников, о которой идет речь, относится именно к этой категории, заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия собирается разместить штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в финском городе Миккели, который расположен в 300 километрах от российской границы.

Тогда стало известно, что финальное решение вопроса будет принято на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса, которая состоится в 2025 году. Город Миккели и Северную столицу России разделяют всего 300 километров.

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