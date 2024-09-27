«В 300 км от Петербурга»: Финляндия разместит штаб войск НАТО в Миккели

Как на это отреагирует Москва?

Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса предложили разместить в финском городе Миккели, который расположен в 300 километрах от российской границы. Об этом сообщается в заявлении Минобороны Финляндии.

«Минобороны предложило разместить штаб командования сухопутных войск НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели, где уже располагается штаб сил обороны Финляндии», — уточняется в релизе ведомства.

По информации издания Ilta-Sanamat, окончательное решение по этому вопросу будет принято на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится в 2025 году. Главой штаба станет командующий сухопутными войсками вооруженных сил Финляндии.

Город Миккели расположен примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как западные страны отреагировали на заявление российского лидера Владимира Путина об изменение ядерной доктрины. Так, подполковник армии США в отставке Эрл Рассмуссен заявил, что Финляндии стоит быть готовой к удару, если там появится американская база.