ФСБ изъяла более тонны кокаина и перекрыла наркотрафик в Европу через Россию

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России изъяли более тонны кокаина, а также перекрыли канал поставки наркотических веществ из стран Латинской Америки в Европу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В октябре 2024 года органами безопасности на российско-латвийском участке государственной границы выявлен следующий в нашу страну грузовой автомобиль, в котором обнаружен пустой высокотехнологичный тайник», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители установили слежку за грузовиком, в результате которой удалось взять с поличным двух граждан балканских стран. На территории Ленинградской области они загружали в тайник 984 брикета с кокаином, каждый из которых весил по килограмму. Наркотические вещества полагалось вывезти в Европу.

Помимо этого, наркоторговцы пытались сбыть 20 килограммов кокаина в России, установив неподалеку тайник и сообщив местным «коллегам» его координаты. При извлечении тайника силовики задержали еще троих человек.

Всего сотрудники ФСБ изъяли более тонны кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет порядка 3,5 миллиарда рублей.

Против пятерых фигурантов возбудили уголовные дела, они арестованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье у мужчины изъяли 42 килограмма наркотиков.