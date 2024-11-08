«Заходи, живи»: Григорий Лепс предложил SHAMAN жить вместе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Григорий Лепс предложил разведенному SHAMAN пожить у него

«Заходи, живи»: Григорий Лепс предложил SHAMAN жить вместе

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Дронову, по мнению коллеги, уже вновь пора жениться.

Певец Григорий Лепс рассказал, что готов приютить у себя коллегу Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Об этом пишет KP.RU.

Не так давно SHAMAN развелся и съехал из бывшего семейного гнезда. Где сейчас проживает Дронов, остается тайной. Артист отвечает на этот вопрос уклончиво и масштабно — «в России» или «на сцене».

Лепс с юмором напомнил журналистам, что SHAMAN бездомен и одинок, потому что «свое уже отжил», и предложил коллеге поселиться вместе.

«Да ради бога. Я уже сказал ему. Там три комнаты пустуют. Заходи, живи. В одной гардероб, в другой еще один гардероб, а в третьей он будет ночевать», — рассказал Григорий Викторович.

Кроме того, Лепс предложил SHAMAN вновь жениться как можно скорее.

Пресса также напомнила народному артисту РФ про его хит — «Аминь». По словам поэта Константина Губина, Лепс «чуть гланды не вырвал» Николаю Баскову за эту песню — тот успел купить композицию раньше.

«Нет, нет, что вы. Николай Басков — наш очень хороший друг. Очень порядочный парень, очень честный человек. Он купил ее раньше, чем я, поэтому я готов созвониться», — объяснил певец.

Кроме того, Лепс своеобразно поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США:

«Мы его поздравляем, нашего друга, так сказать, брата по оружию, товарища из наших, из поляков, из славян».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN рассказал о жизни после развода.

 

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