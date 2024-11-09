Новые сотрудники успевают поработать две-три недели до того, как их забирают военкомы.

Крупнейший украинский сервис такси Bolt заявил о мобилизации не менее половины сотрудничающих с ним водителей. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на руководителя одного из подразделений компании Сергея Павлика.

Спикер рассказал, что новые водители успевают поработать две-три недели до того, как их мобилизуют. При этом у Bolt есть статус критического для украинской экономики предприятия, который предполагает право на бронь сотрудников. Для некоторых из них, по словам Павлика, ее уже оформили.

В статье уточняется, что Bolt на Украине насчитывает около 100 тысяч активных водителей, для многих из которых работа в такси — основная.

Президент* Украины Владимир Зеленский 6 ноября подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025-го.

Впервые Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации 25 февраля 2022 года. После этого он неоднократно продлевался. К тому же, в апреле 2024 правительство Украины приняло закон об ужесточении мобилизации. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине ужесточили облавы для пополнения рядов ВСУ. Теперь военкомы приходят в элитные заведения и прямо домой к гражданам, и отправляют на фронт даже инвалидов.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.