Порой девушке приходилось выступать в компаниях, где поступали возмутительные знаки внимания.

Популярная певица и «королева русского R&B» Бьянка (Татьяна Липницкая), несмотря на яркий и местами вызывающий образ, всегда была скромницей. Артистка поделилась: она никогда не думала о том, что может отдаться кому-то за деньги, и всеми силами защищала свою честь.

Дебютировала Бьянка в юном возрасте, быстро заслужив любовь публики. Только, вспоминает она, некоторые зрители были не такими приятными, как верные фанаты и поклонники. Кто-то видел в молодой певице лишь объект вожделения — выступать порой приходилось перед настоящими бандитами и преступниками. На мероприятиях музыкантам могли пригрозить огнестрельным оружием, отобрать паспорта, а то и вовсе предложить интим за деньги.

«Некоторые думают, если я выступаю в короткой юбке, значит могу за миллион-другой им отдаться. Потому что некоторые артистки это делали. И те привыкли. А я совсем не такая женщина. Поэтому приходилось разбираться уже на месте. Пару раз было, что стреляли очень серьезные бандиты. Я чуть не описалась от страха… Не ожидала в 22 года, что на концерте будут стрелять и говорить «нет, садись за этот стол» и «сейчас я тебя куплю», — поделилась артистка.

Подобные предложения Бьянку искренне расстраивали и задевали. И, что особенно грустно, у девушки стремительно разрушались мечты о творчестве и успехах.

«Я-то думала, что буду выступать на больших сценах. Верила в какие-то чудеса, в любовь, дружбу крепкую… А тут приходит какой-то идиот и превращает все это у меня на глазах в разбитое стекло», — жаловалась звезда.

К счастью, знаменитости удалось пройти все испытания и достичь желаемого.

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