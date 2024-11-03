«Так бывает»: певица Бьянка прокомментировала поцелуй с рэпером Natan

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Бьянка после поцелуя с Natan заявила, что влюблена совершенно в другого человека

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/biankarnb; 5-tv.ru

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Звезды участвовали в одном телепроекте, в котором явно успели сблизиться.

Певица Бьянка прокомментировала поцелуй с рэпером Natan, который случился во время съемок телепроекта. Отрицать или подтверждать страстный момент она не стала, но в то же время открестилась от романа с ним. Певица высказалась по этому поводу в соцсети.

Бьянка отметила, что после концерта получила сообщения от поклонников по поводу поцелуя с «каким-то мужчиной на проекте».

«Господи! Да как я могла! Первый поцелуй, да в 39 лет! Друзья, так бывает, что на секундочку тебе что-то кажется, а потом уже вообще не кажется», — сказала она.

Певица подчеркнула, что влюблена совершенно в другого человека. По словам Бьянка, он никогда в жизни не станет участвовать ни в одном проекте.

Телепроект обернулся скандалом. Во время шоу Natan и блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сильно сблизились. Жару поддали разлетевшиеся по интернету ролики, на которых знаменитости страстно обнимаются, а также целуются. Позднее блогер призналась, что не знала о семейном положении Natan.

Однако потом полетели слухи и романе Natan с Бьянкой в ходе того же проекта. Певица же стала отрицать связь с рэпером, заявив следующее: «Лерчек, прости, у меня с Натаном есть общий вайб, но нет, нет, нет».

Однако в сети распространились кадры, на которых Natan и Бьянка страстно целовались под покровом ночи на лежаках. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Бьянка рассказала об отношениях с мужчиной. По ее словам, роман может ничем не закончиться, поэтому она скрывает имя избранника.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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