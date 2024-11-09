Террорист-смертник унес жизни 24 человек на вокзале в Пакистане

По меньшей мере 24 человека погибли и еще 40 пострадали при взрыве на железнодорожном вокзале в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

«Инцидент похоже на взрыв, совершенный смертником, но пока рано говорить наверняка», — прокомментировал ситуацию старший суперинтендант полиции Мохаммад Балох.

По информации СМИ, мощный взрыв прогремел около 09:00 по местному времени (07:00 по московскому) в городе Кветте в кассе вокзала прямо перед прибытием поезда Jaffer Express. Состав должен был отправиться в Пешаваре.

В городе введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Больницам пришлось привлечь специалистов из близлежащих населенных пунктов для оперативной помощи пострадавшим. Местные власти призывают граждан сдавать кровь для помощи раненым.

Уточняется, что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может увеличиться.

На месте происшествия работают правоохранители и специалисты по обезвреживанию бомб, подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлена группировка, передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе».