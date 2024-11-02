Установлена группировка, передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 17 0

Члены организации оказались участниками закрытой религиозной секты, запрещенной в России.

Установлена группировка, передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В Ингушетии правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группы, обеспечившей исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оружием и боевыми припасами. Злоумышленники, состоящие в сообществе, оказались баталхаджинцами* — членами закрытого религиозного братства в республике, сообщил источник.

На данный момент двое человек задержаны, трое — объявлены в розыск. Один из преступников погиб при попытке побега и сокрытия от сотрудников ГАИ. 

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» на протяжении определенного времени находились в поиске оружия. Затем они вышли на баталхаджинцев — участников тоталитарной секты, насчитывающей, по данным из открытых источников, десятки тысяч человек.

Члены братства продали убийцам автоматы и патроны — сделка состоялась в Сурхахи, месте основного проживания баталхаджинцев. После террористы отправились с оружием в Москву.

Сейчас спецслужбы проверяют причастность к трагедии в «Крокус Сити Холле» двух членов братства, скрывающихся на Украине и в Турции. Деятельность этих участников секты связывают с делами по контрабанде оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что устроивших теракт в «Крокусе» завербовали члены «Вилаят Хорасан»**.

* — признано террористическим и запрещено в России

** — организация признана террористической и запрещена в России

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