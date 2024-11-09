Появилось видео удара ВС РФ по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Российские силы нанесли ракетный удар пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара артиллерийским расчетом группировки войск „Север“ по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Разведывательное подразделение российской группировки обнаружило скопления живой силы и техники противника. По локации нанесли артиллерийский удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Успешное попадание снаряда зафиксировали средства объективного контроля.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал об успехах российских сил на полях СВО за минувшие сутки.