В компании друга: новые снимки тяжелобольного Брюса Уиллиса вселяют надежду

Ранее появлялась информация об ухудшении состояния актера.

Тяжелобольного актера Брюса Уиллиса засняли папарацци в Беверли-Хиллз. Артист передвигался по городу на машине в компании друга, после чего они остановились, чтобы выпить кофе. Соответствующим фото делится Daily Mail.

В последнее время актер, страдающий афазией, все чаще появляется на улицах города. Это отличная новость для публики — ранее сообщалось, что Уиллис практически утратил когнитивные способности, и его состояние стремительного ухудшается.

Также ходили слухи, что актер передвигается только в сопровождении сиделок и телохранителей. Более того, появлялась информация о том, что Брюс может не дожить до своего следующего дня рождения. К счастью, актер окружен любовью родных, которые заботливо ограждают его от подобных домыслов в сети.

Два с половиной года назад близкие 69-летнего Уиллиса рассказали о завершении его кинокарьеры после подтверждения неутешительного диагноза — афазии. Это заболевание мозга, из-за которого человек теряет способность к коммуникации. Через год врачи пришли к заключению, что у Брюса лобно-височная деменция. Это был приговор, болезнь — неизлечима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как младшие дети Брюса Уиллиса учатся жить с мыслью о его смерти.