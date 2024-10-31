«Они готовы»: младшие дети Брюса Уиллиса учатся жить с мыслью о его смерти

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 56 0

Жена Брюса Уиллиса рассказала младшим детям правду о диагнозе их отца

«Они готовы»: младшие дети Брюса Уиллиса учатся жить с мыслью о его смерти

Фото: www.globallookpress.com/face to face

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Эмма Хеминг долго готовилась к тому, чтобы раскрыть всю правду наследникам.

Младшие дочери страдающего деменцией актера Брюса Уиллиса знают всю правду о его диагнозе и учатся жить с пониманием того, что он вскоре умрет. Об этом рассказала супруга звезды «Крепкого орешка» Эмма Хеминг в интервью Town & Country.

«От нашего доктора я узнала, что, когда дети задают вопросы, значит, они готовы узнать на них ответы», — говорит она.

Хеминг добавила, что, прежде чем рассказать все детям, она проконсультировалась с доктором Уиллиса. Он дал несколько советов о том, как можно преподнести ребенку информацию о болезни родителя.

«Они знают, что папочке не станет лучше», — говорит Хеминг.

Бывшая модель Эмма Хеминг воспитывает двоих дочерей от Уиллиса: 12-летнюю Мейбел и десятилетнюю Эвелин.

Стоит отметить, что старшие дочери Уиллиса от актрисы Деми Мур активно помогают своему отцу и его новой семье, окружая их любовью и поддержкой. По словам супруги Уиллиса, в самые тяжелые моменты они всегда приходят на помощь, и называет их всех частью большого семейства.

Два с половиной года назад близкие 69-летнего актера Брюса Уиллиса объявили о завершении его кинокарьеры после подтверждения неутешительного диагноза — афазии.

Это заболевание мозга, из-за которого человек теряет способность к коммуникации. Через год врачи пришли к заключению, что у Брюса лобно-височная деменция. Это был приговор, болезнь — неизлечима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжелобольному Брюсу Уиллису сложно передвигаться самостоятельно.

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