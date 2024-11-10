В Брянске произошло возгорание нежилых строений после атаки беспилотника
Губернатор Белгородской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Брянске после атаки украинского беспилотного летательного аппарата началось возгорание нежилых строений. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание нежилых строений. Все оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тульской области из-за атаки беспилотников выбило окна в четырех домах. Было повреждено остекление четырех частных домов в муниципальном образовании город Алексин.
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