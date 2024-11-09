В Тульской области из-за атаки беспилотников выбило окна в четырех домах

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

Миляев: в Алексине из-за атаки БПЛА ВСУ повреждено остекление четырех домов

В Тульской области из-за атаки беспилотников выбило окна в четырех домах

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 9 ноября в небе над регионом сбили два вражеских беспилотника.

От ночной атаки беспилотников на город Алексин Тульской области пострадало остекление четырех частных домов. Об этом глава региона Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным повреждено остекление четырех частных домов в муниципальном образовании город Алексин. Глава администрации Павел Федоров вышел на место, пообщался с жильцами домов. Всем будет оказана помощь в замене оконных блоков», — уточнил губернатор.

Местных жителей Миляев заверил, что ситуация находится под контролем.

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 9 ноября в небе над российскими регионами было уничтожено 50 вражеских беспилотников. Так, 28 дронов сбили над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской, по одному — над Орловской и Тверской.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры последствий атаки дронов ВСУ на Белгородскую область, которая произошла 5 ноября. К счастью, в результате удара по многоэтажному дому никто не погиб, однако квартиры некоторых жильцов серьезно пострадали.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

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