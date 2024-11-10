«Рискованный шаг»: Боня попала под камнепад при восхождении на гору Амадаблам

Со знаменитостью все в порядке — она уже показала видео из палаточного лагеря.

Блогер и телеведущая Виктория Боня намерена покорить гору Амадаблам, расположенную в Гималаях, в Непале. Высота пика составляет 6814 метров, но это не единственная трудность. Знаменитость уже поделилась первым неприятным инцидентом, произошедшим во время экспедиции. Об этом всем Боня рассказала в соцсетях.

«Это довольно рискованный шаг. Но я верю, что у нас все получится. Обычно сразу с базового лагеря не ходят на вершину. Но я надеюсь, что у нас еще осталась акклиматизация с Манаслу. Она была месяц назад», — поделилась она.

Боня уже опубликовала видео из первого палаточного лагеря. Вместе с тем звезда рассказала поклонникам об инцидентах, которые происходят в экспедиции. Например, была ситуация, из-за которой у нее едва не выпрыгнуло сердце. В пути блогер пропустила вперед другого альпиниста. В какой-то момент мимо него пролетел большой камень.

«Я думала, что человек сорвался, полетел. А там такой камень оторвался, он с такой скоростью летел, прям запах смерти почувствовала. Слава богу, все живы», — рассказала телеведущая.

Телеведущая давно увлекается горным туризмом и наметилась на покорение Эвереста — самой высокой вершины на Земле. Не так давно она покорила Манаслу в Гималаях. Правда не все подписчики восприняли Боню всерьез. Многие назвали предыдущее покорение фейком. Недоверие общественности не остановило ее перед следующим походом.

При этом недавно знаменитость поделилась лайфхаком для альпинистов. В частности, она сняла видеоурок о том, как ходить в туалет в горах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боня пожаловалась на сильные боли после восхождения на гору Манаслу. По словам звезды, после экстремального турпохода у нее начались проблемы со здоровьем. Вероятно, боли в животе связаны с не самой полезной едой, которую она употребляла во время восхождения.

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