«Показываю, как ходят в туалет»: Боня поделилась лайфхаком для альпинистов
Виктория Боня показала устройство, с помощью которого ходят в туалет в горах
Фото, видео: Shootpix/ABACA/ТАСС; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru
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Чтобы продемонстрировать, что устройство работает, звезда справила нужду на камеру.
Блогер и телеведущая Виктория Боня сняла видеоурок о том, как ходить в туалет в горах. Ролик она опубликовала в своих соцсетях.
«Показываю, как ходят в туалет в горах», — интригующе подписала ролик звезда.
На кадрах Виктория, действительно, наглядно демонстрирует специальное устройство, напоминающее воронку для наливание жидкостей в узкое горло бутылки. Это приспособление делает походы в туалет для женщины более комфортными в суровую погоду и в чем-то схожими с… мужскими.
Видео вызвало оживленные обсуждения среди подписчиков, многие из которых отметили полезность «волшебного» устройства не только для любителей активного отдыха, но и для тех, кто постоянно стоит в пробках.
Телеведущая давно увлекается горным туризмом. На данный момент она пытается покорить Эверест, самую высокую вершину мира.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Акула впервые стала мамой в 40 лет.
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