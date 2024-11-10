«Прекрасный человек»: Кудрявцева вспомнила о последней встрече с Коробковым-Землянским

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 36 0

Кудрявцева: пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков был прекрасным человеком

Фото, видео: Instagram*/korobkov;© РИА Новости/Владимир Песня; 5-tv.ru

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Новость о смерти пресс-секретаря SHAMAN повергла телеведущую в шок.

Телеведущая Валерия Кудрявцева в разговоре с 5-tv.ru призналась, что новость о смерти пресс-секретаря SHAMAN Антона Коробкова-Землянского повергла ее в шок.

По словам Валерии, буквально позавчера они виделись с Антоном на юбилейном вечере Игоря Крутого, и ничто не предвещало беды.

«У меня, честно, нет слов. Позавчера виделись, обнимались в коридоре на юбилейном вечере у Игоря Крутого, обсуждали какие-то новости, хихикали, веселились. Он был в прекрасном настроении и выглядел хорошо», — рассказала знаменитость.

Кудрявцева отметила, что между них всегда были «добрые и дружеские» отношения.

«Прекрасный человек. Мы всегда с ним созванивались, обсуждали какие-то новости, он мне всегда присылал букеты цветов, поздравлял то с днем рождения, то с 8 Марта», — добавила она.

Директор по коммуникациям ЕМГ Антон Коробков-Землянский умер в Москве, ему было всего 40 лет. Известно, что вчера вечером мужчине стало плохо в его квартире на Проспекте Мира в Москве. Жена вызвала бригаду медиков, однако спасти его не удалось.

Журналист посвятил жизнь работе в медиа. В 2019 году он стал руководителем пресс-службы ЕМГ, а в январе 2024 года он был назначен директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы». Кроме того, с 2022-го он отвечал за связи с общественностью артиста SHAMAN, а ранее был пресс-атташе Филиппа Киркорова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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