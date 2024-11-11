Беженцы из ДНР рассказали о намеренном обстреле ВСУ мирных жителей

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 28 0

Россия предоставила их видео показания на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия предоставила видео показания двух беженцев, которые выжили после атаки украинских боевиков в городе Часов Яр, расположенном в Донецкой народной республике. Доказательства преступлений ВСУ были продемонстрированы на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ. Об этом сообщила Юлия Жданова, исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Мы вынуждены констатировать, что в настоящий момент усилиями западных политиков и зависимых от них СМИ в ОБСЕ формируется абсолютно превратное представление о том, что происходит на Украине и что стало причиной нынешнего кризиса», — заявила Жданова.

Украинские боевики намеренно расстреляли пятерых украинских беженцев, которые пытались эвакуироваться с территории обстрела. Удалось спастись только супружеской паре. Местные жители сообщают, что ВСУ забрасывали их минами, а затем начали многочисленные бомбардировки, хотя люди подняли белый флаг. На запрос о создании гуманитарного коридора, который инициировала Россия, командование ВСУ ответило отказом.

«Нас (беженцев) начали обстреливать с автоматов, с минометов. Мы залезли в ДОТ (долговременная огневая точка). Потом нас начали обкидывать с беспилотников ВСУ. У соседа оторвало два пальца на руке», — рассказывает местный житель.

«Наше командование (Украины) связалось с вашим командованием (России), чтобы нас выпустили, а они (ВСУ) сказали на отрез: „мы их не выпустим“. После того как передали эту информацию, начали еще сильнее бомбить», — вспоминает выжившая.

Этот кровавый пример доказывает, что отношения между украинскими гражданами и украинскими нацистами нарушают все существующие нормы морали, гуманитарные и гражданские права. Инцидент с обстрелом местных жителей произошел в конце октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Экипаж Су-25 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области.

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