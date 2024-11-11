Экипаж Су-25 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 42 0

Опубликовано видео, как Су-25 ударил по личному составу ВСУ в Курской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Также была поражена техника неприятеля.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Все цели были успешно поражены.

После возвращения самолетов к точке старта, специалисты инженерно-технического состава провели плановое обслуживание бортов, подготовив их к следующему боевому заданию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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