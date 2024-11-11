Корабли России и Индонезии провели первое совместное учение «Орруда-2024»

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Тренировки проводились в Яванском море.

Фото, видео: Пресс-служба Тихоокеанского флота; 5-tv.ru

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Первое совместное военно-морское учение «Орруда-2024» провели корабли ВМФ России и ВМС Индонезии в Яванском море. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота в Telegram-канале.

В учениях со стороны России принимали участие корветы «Громкий», «Резкий», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и средней морской танкер «Печенга». Индонезию в Яванском море представляли фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

«Экипажи совместного отряда кораблей провели маневрирование и тренировку по связи, а также отработали досмотр подозрительных судов, блокирование и освобождение выявленного условно захваченного «террористами» судна», — говорится в сообщении.

Во второй день учений проводились тренировки по противодействию безэкипажным катерам со стрельбой из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. Отрабатывали экипажи и спасение на море. Были в том числе задействованы палубные вертолеты.

В конце октября президент России Владимир Путин дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания по видеоконференцсвязи. По словам главы государства, Москва подтверждает свою принципиальную позицию относительно того, что применение ЯО является исключительной мерой обеспечения безопасности страны. При этом Москва понимает роль ядерной триады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге начали по-новому готовить морских офицеров. Современный тренажер способен имитировать любые сценарии. Учитывается и опыт, приобретенный в рамках российской спецоперации на Украине.

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