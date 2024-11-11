Корабли России и Индонезии провели первое совместное учение «Орруда-2024»

Первое совместное военно-морское учение «Орруда-2024» провели корабли ВМФ России и ВМС Индонезии в Яванском море. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота в Telegram-канале.

В учениях со стороны России принимали участие корветы «Громкий», «Резкий», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и средней морской танкер «Печенга». Индонезию в Яванском море представляли фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

«Экипажи совместного отряда кораблей провели маневрирование и тренировку по связи, а также отработали досмотр подозрительных судов, блокирование и освобождение выявленного условно захваченного «террористами» судна», — говорится в сообщении.

Во второй день учений проводились тренировки по противодействию безэкипажным катерам со стрельбой из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. Отрабатывали экипажи и спасение на море. Были в том числе задействованы палубные вертолеты.

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