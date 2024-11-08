Тяжело в учении: в Петербурге начали по-новому готовить морских офицеров

Современный тренажер способен имитировать любые сценарии. Учитывется и опыт, приобретенный в рамках российской спецоперации.

Военно-морская Академия в Петербурге начала обучение по новой программе. За парты, а вернее — за тренажеры, сели действующие офицеры.

В течении десяти месяцев они будут учиться управлять кораблями: от фрегатов до атомных подводных крейсеров. Также изучат опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Например, по отражению вражеских безэкипажных катеров. За отработкой экстримальных ситуаций следила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Туман, сильные волны, нулевая видимость — идти можно только по приборам. Навстречу — несколько опасных целей. Этим офицерам только предстоит возглавить экипажи. Они проходят курс переподготовки в Петербургской военно-морской академии.

Одна из задач — пройти Босфор — пролив с интенсивным гражданским судоходством. Самое узкое место — около шестисот метров. Непростая задача для корабля длиной 160 метров, да еще и в таких условиях.

А в соседнем зале — экипаж атомной подводной лодки. Его задача — выйти в шторм с базы в Гаджиево. Самое главное здесь — грамотное взаимодействие. Ведь на субмарине не как на надводном корабле, все вместе, а командный пункт и ходовой мостик разделены.

«Самое сложное — это отойти-подойти к пирсу, для тех, кто никогда этого не делал самостоятельно, потому что этот маневр достаточно сложен, потому что связан с возможностью совершить навигационное происшествие, навал на пирс. Это влечет за собой повреждение корабля. Поэтому, чтобы дорогостоящая техника не выходила из строя, это надо отработать на тренажере», — сказал капитан второго ранга Алексей Перфильев.

Тренажер «Мостик-2000» с точностью имитирует происходящее на корабле. Разве что привычной качки не хватает, говорят офицеры. Впрочем, только так — без лишней суеты, с возможностью ошибиться и повторить маневр многократно — и отрабатываются экстремальные для моряков ситуации.

«Это очень интересно, это очень поучительно, и самое главное — здесь вот эти современные комплексы дают почувствовать вот это ощущение, что ты на корабле, что ты реально принимаешь решение, и от тебя, от твоего принятого решения зависят судьбы людей, экипажа корабля и в целом самого железа», — отметил старший лейтенант Александр Леонов.

Этот курс значительно отличается от предыдущих, ведь уклоняться экипажам сейчас приходится не только от других кораблей, но и от торпед, крылатых и баллистических ракет, а еще безэкипажных катеров противника.

«Достаточно много дается по тактическим приемам при отражении ударов как беспилотных летательных аппаратов, так и безэкипажных катеров противника предполагаемого, использования технических средств и применение оружия по ним с целью сохранения нашей боеготовности», — сказал капитан-лейтенант Алексей Мирошниченко.

Корабли в тренажере меняются — от малого ракетного до фрегата и атомного крейсера. А на экране может появиться любой регион Мирового океана.

«По принципу от простого к сложному. Сначала слушатели в должности командира корабля учатся расходиться с одной целью, потом с двумя, потом с тремя и так далее. Усложняем, наращиваем обстановку, меняем погодные условия, ну и в итоге офицер умеет мгновенно принимать решения в условиях резко меняющейся обстановки», — сказал капитан первого ранга, начальник кафедры боевой подготовки и управления кораблем ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Алексей Вербин.

Курс переподготовки рассчитан на десять месяцев. После него офицеры смогут служить на самых современных боевых кораблях — уже не помощниками, а командирами, штурманами, ракетчиками, связистами и специалистами радиоэлектронной борьбы.