Песков прокомментировал слова Шольца о возможном разговоре с Путиным

Представитель Кремля напомнил слова президента об открытости к контактам с западными лидерами.

Подготовка к переговорам президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получали. <…> Ну если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит, их надо дождаться. Пока не было таких», — сказал он.

Песков напомнил, что Путин на форуме «Валдай» подчеркнул свою открытость для контактов и переговоров и отметил, что немецкий канцлер, а также президент Франции Эммануэль Макрон сами ушли от связей с Россией.

«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы», — сказал Путин.

Шольц до этого в интервью ARD изъявил готовность к телефонным переговорам с российским президентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа по телефону.