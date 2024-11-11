«Чистая выдумка»: Песков о телефонном разговоре Путина и Трампа

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Песков опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа по телефону

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Прежде эту информацию распространили американские СМИ.

Победивший на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп не созванивался с лидером России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка, то есть это просто ложная информация», — сказал он.

Песков подчеркнул, что сообщения про телефонную беседу Путина и Трампа являются наглядным примером качества информации, которую распространяют СМИ, в том числа даже достаточно уважаемые издания.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояние в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт.

Прежде Песков указал на непредсказуемость будущей внешней политики Трампа. Причем на данном этапе сигналы США к началу диалога с Россией позитивные. Предвыборная речь Трампа носила важный характер, так как он говорил о мире и отсутствии идеи нанесения стратегического поражения РФ. В этом его отличие от ныне действующей администрации.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Трампа.

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