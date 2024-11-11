О минусах и плюсах: как выбрать между очками и линзами

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 1 526 0

Офтальмолог Борзых: в отличие от линз очки не требуют дополнительного ухода

Фото, видео: www.globallookpress.com/West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Каждый из вариантов обладает своими преимуществами и недостатками. На что именно стоит обращать внимание?

Выбор между очками или линзами зависит от личных предпочтений человека, его образа жизни и состояния глаз. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал офтальмолог Виктор Борзых.

По его словам, очки и линзы обладают своими плюсами и минусами. Оба варианта всегда подбираются индивидуально.

«У очков из плюсов: легко надевать и снимать, не требуют дополнительного ухода и защищают глаза от внешних факторов. Также многие мои пациенты выбирают очки, поскольку те являются модным аксессуаром. Однако не стоит забывать о минусах. Очки ограничивают периферическое зрение. Это очень важно при вождении автомобиля. Очки запотевают в зимнее время года. Их также легко сломать и потерять», — объяснил офтальмолог.

При этом линзы нуждаются в регулярном уходе и замене. Порой они могут вызывать аллергические реакции и дискомфорт. Кроме того, если у пациента на глазах разное зрение, необходимо приобретать различные комплекты линз, которые могут разниться в стоимости. Зато они не ограничивают обзор, не запотевают и не мешают при занятиях спортом и активной деятельности.

Очки позволят скорректировать астигматизм любой сложности, а вот линзы с большим показателем подобрать будет довольно сложно.

«Если мы коснемся финансовой части, то очки и линзы примерно соизмеримы, потому что хорошие очки и хорошие линзы стоят дорого. То есть если очки — вы покупаете за большую сумму сразу. А линзы вы покупаете постепенно неделя за неделей, месяц за месяцем», — сказал Борзых.

Специалист посоветовал прислушиваться к себе и своему здоровью и выбирать, обращая внимание на собственный образ жизни и учитывая все нюансы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, спасают ли компьютерные очки глаза от монитора и экрана телефона.

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О минусах и плюсах: как выбрать между очками и линзами

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