Прозрачный щит: спасают ли компьютерные очки глаза от монитора и экрана телефона

Офтальмолог развеяла все мифы.

Компьютерные очки помогают дольше не чувствовать дискомфорт от работы перед монитором. Об этом рассказала 5-tv.ru врач-офтальмолог Дарья Барышникова.

По словам эксперта, мониторы, которые были распространены раньше — на основе технологии электронно-лучевой трубки — действительно негативно влияли на наши глаза. Сегодня на рынке представлены, в основном, устройства с жидкокристаллическими экранами. Они воздействуют мягче, но от излучения синего света не спасают и они.

«Есть влияние на циркадные ритмы человека, те есть при излучении синего света у нас происходит нарушение выработки мелатонина. Он является гормоном сна. Поэтому, когда вечером или ночью работаем с компьютером, то в дальнейшем мы сможем отметить проблемы со сном, засыпанием, бессонницей», — объясняет врач.

Офтальмолог уверяет, что при работе с электронными устройствами мы фиксируем зрение на одном расстоянии, реже моргаем. Поэтому возникают жалобы на жжение в глазах, сухость, ощущение песка, расфокусировку зрения и быструю усталость.

Компьютерные очки с покрытием, которое поглощает синий, по словам Барышниковой, дают возможность дольше работать с гаджетами и дольше не чувствовать дискомфорт. Сами очки бывают двух видов — со стеклянными линзами и пластиковыми. И у тех, и у других есть свои особенности.

«Конечно, больше представлен пластик. Он более легкий, но меньше защищен от царапин. Если берем очки из пластика, стоит заказать и защитное покрытие от царапин. Стекло более оптически прозрачное, действительно. Оно более устойчивое к царапинам, но все равно, достаточно хрупкое. Если мы эти очки уроним или ударим о край стола, то они у нас рассыпятся», — поясняет специалист.

Врач говорит, что на маркетплейсах приобрести хорошие очки можно. Там достаточно большой ассортимент, но нужно удостовериться в качестве. Не стоит обращать внимание на самые дешевые модели. При выборе можно опереться на отзывы реальных покупателей, внимательно изучить характеристики, уточнить у продавца, есть ли документы и гарантия.

Преимущество магазинов оптики в том, что очки можно здесь и сейчас посмотреть, примерить. Можно подогнать товар под себя. Понять, как сидят, нет ли нарушений центровки. Неправильно подобранные очки могут привести к тем же жалобам, что и работа без защиты. Поэтому, лучше обращаться в магазины оптики, особенно, если есть проблемы со зрением и нужны не просто очки, а с диоптриями.

«Компьютерные очки немножечко нам помогают. Это препятствует нарушению циркадных ритмов. У людей, которые работают в этих очках, особенно, если это многочасовая работа, уже нет таких проблем со сном. Плюс, это дополнительная защита от бликов, что помогает дольше работать с мониторами», — объясняет Барышникова.

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