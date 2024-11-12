Вместе победим: началась подготовка к XI Невскому экологическому конгрессу

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Подготовку к Невскому международному экологическому конгрессу обсудили в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Забота об окружающей среде должна объединять, страны заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Москве обсудили подготовку к XI Невскому международному экологическому конгрессу. В прошлом году его участниками стали полторы тысячи человек из пятидесяти стран. В этот раз планку намерены повысить.

Как заявила на оргкомитете Валентина Матвиенко, экологическая повестка не должна становится политическим инструментом.

«Мы считаем, что забота об окружающей среде — это то, что должно объединять страны и народы, а не создавать между ними разделительные линии. В этом нас поддерживают и наши друзья из стран Мирового большинства, государства БРИКС, Глобального Юга, которые традиционно принимают самое активное участие в конгрессе», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Проведение XI Невского конгресса запланировано на май следующего года. Форум традиционно пройдет в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что Россия обладает одной из самых «зеленых» энергетических систем в мире.

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