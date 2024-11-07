«Серьезные последствия»: глобальное потепление в РФ идет стремительными темпами

В связи с этим Россия намерена продолжать работу по сокращению антропогенных выбросов.

Глобальное потепление идет в России более быстрыми темпами, чем в других регионах мира. Кроме того, это явление грозит стране серьезными последствиями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

«Мы в России знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Это очень серьезное дело для нас, оно имеет серьезные последствия. У нас за десять лет потепление произошло на плюс 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых 0,7 плюс… Это имеет очень серьезные последствия», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия обладает одной из самых «зеленых» энергетических систем в мире, где около 40% электроэнергии генерируется из газа. Помимо этого, значительную роль играют атомная и гидроэлектростанции, что в совокупности составляет 85% низкоэмиссионной генерации.

Глава государства отметил, что в РФ расположены около 20% лесов мира — это дает значительный поглощающий эффект.

Путин добавил, что Российская Федерация намерена продолжать работу по сокращению антропогенных выбросов.

Владимир Путин выступает на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Масштабное мероприятие проходит ежегодно.

Каждый раз темой становится новая актуальная для современности проблема. На XXI заседание была выбрана следующая: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В дискуссионном клубе принимают участие порядка 140 человек из 50 стран мира, в том числе недружественных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США.