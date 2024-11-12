Российский фрегат «Адмирал Головко» провел учения в проливе Ла-Манш

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В рамках тренировки по проведению спасательной операции была задействована палубная авиация вертолеты Ка-27.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский фрегат «Адмирал Головко» провел учения в проливе Ла-Манш. Экипаж отработал сценарии противовоздушной и противолодочной обороны, в сложных условиях интенсивного судоходства. А в рамках тренировки по проведению спасательной операции была задействована палубная авиация вертолеты Ка-27.

После завершения маневров корабль отправился в Атлантику, для выполнения задач в районах дальней океанской зоны.

Дальний поход фрегата «Адмирал Головко» начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота — Североморска.
Основная задача похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат «Адмирал Головко» — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

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