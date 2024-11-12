Протестующие требуют освободить оппозиционеров, ранее напавших на местных парламентариев.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Абхазии начались беспорядки. Протестующие собрались в столице республики — Сухуме, некоторые из них начали также перекрывать движение на автотрассах рядом с городом. Оппозиционеры быстро перешли к противостоянию с правоохранителями. Дело дошло до попытки штурма здания службы госбезопасности.

Власти Абхазии уже предупредили протестующих об уголовной ответственности за подобные действия. В город стали стягивать военную технику. Президент страны Аслан Бжания уже провел экстренное заседание Совета Безопасности.

Беспорядки начались после задержания нескольких представителей оппозиции. Ранее они напали на депутата парламента Абхазии. Это произошло после заседания, на котором был принят закон, касающийся инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
97.96
0.13 104.85
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:14
«Трясти будет серьезно»: на Западе грядет «консервативная революция»
9:44
В Москве завершился хакатон по разработке для школьников
9:38
В России выросли цены на подсолнечное масло осенью 2024 года
9:16
В столице Абхазии начались беспорядки
8:58
«Принцип взаимного уважения»: что обсудили Шойгу и Ван И в ходе встречи в Пекине
8:52
Всего две простые фразы: как чаще всего в толпе наводят порчу

Сейчас читают

Военный бюджет США при Трампе: триллиону быть, Зеленскому — головы не сносить
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп