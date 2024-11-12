Полезны в употреблении: грибы шиитаке снижают риск развития онкологии

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Онколог Магомедова: грибы шиитаке защищают от рака

Полезны в употреблении: грибы шиитаке снижают риск развития онкологии

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все вещества, которые входят в состав грибов, способствуют нормальному метаболизму и здоровью сосудов.

Грибы шиитаке снижают риск развития раковых клеток. Об этом в беседе с порталом Lenta.ru рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Она отметила, что этот гриб содержит много клетчатки, белка, витаминов, микроэлементов — калия, магния, фосфора, меди, селена и цинка, а также ниацин, рибофлавин, марганец и эриотеин. По ее словам, эти вещества способны оказать противовоспалительный эффект и снизить риски онкологических заболеваний.

«Некоторые исследования говорят, что экстракты шиитаке могут проявлять противоопухолевую активность и снижать скорость развития раковых клеток. Употребление грибов шиитаке также помогает снизить уровень холестерина в крови», — уверяет онколог.

Магомедова порекомендовала выбирать шиитаке с ровными сухими шляпками и перед приготовлением протереть грибы, чтобы убрать лишнюю влагу. Такие грибы хранят в свежем, замороженном и сушеном виде.

По ее мнению, все вещества, которые входят в состав грибов, защищают ткани от повреждения и способствуют нормальному метаболизму и здоровью сосудов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему рак и диабет «передаются по наследству».

Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
97.96
0.13 104.85
-0.60
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по го...

Последние новости

2:42
Технологическое оружие: Маск играет ключевую роль в деятельности Трампа
2:26
Развод отменяется? Янис Тимма подогрел слухи о воссоединении с Седоковой
2:10
Кишинев заявил о нарушении воздушного пространства и вызвал посла РФ
1:54
Космическая связь или опасная мода: что такое лотосовые роды
1:38
Высший пилотаж: «Русские витязи» готовятся покорить небо Китая
1:24
Полезны в употреблении: грибы шиитаке снижают риск развития онкологии

Сейчас читают

Военный бюджет США при Трампе: триллиону быть, Зеленскому — головы не сносить
«Вы наполнены злостью»: Бородина поругалась с поклонниками из-за возлюбленного
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп