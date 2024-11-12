«Рекомендованное Пенсионным фондом»: Лолита назвала главный пункт в своем райдере
Лолита просит у организаторов концертов молоко и пряники
Фото: © РИА Новости/ Кирилл Каллиников
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Требования певицы превзошли все ожидания.
Певица Лолита Милявская заявила, что главным пунктом в ее райдере является меню, рекомендованное Пенсионным фондом России. В беседе с NEWS.ru знаменитость отметила, что туда входят сушки, пряники и молоко.
«У меня стоит самое главное — меню, рекомендованное Пенсионным фондом страны. <…> Меня от него тошнит уже. Я вам честно скажу, если мне что-то надо, я куплю сама себе, но (если я вижу пряники в гримерке — Прим.ред) — это означает, что человек уважает артиста и уважает зрителей», — сообщила исполнительница хита «На Титанике».
То есть так Лолита проверяет организаторов на добросовестность. Ведь есть и такие, которые экономят на свете или звуке. И вот для проверки на честность некоторые артисты указывают в райдере «шляпы». Раньше таким пунктом у певицы была машина Ока с «мигалками».
Ранее 5-tv.ru рассказал, кому перешла дорогу Лолита Милявская.
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