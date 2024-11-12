«Рекомендованное Пенсионным фондом»: Лолита назвала главный пункт в своем райдере

Требования певицы превзошли все ожидания.

Певица Лолита Милявская заявила, что главным пунктом в ее райдере является меню, рекомендованное Пенсионным фондом России. В беседе с NEWS.ru знаменитость отметила, что туда входят сушки, пряники и молоко.

«У меня стоит самое главное — меню, рекомендованное Пенсионным фондом страны. <…> Меня от него тошнит уже. Я вам честно скажу, если мне что-то надо, я куплю сама себе, но (если я вижу пряники в гримерке — Прим.ред) — это означает, что человек уважает артиста и уважает зрителей», — сообщила исполнительница хита «На Титанике».

То есть так Лолита проверяет организаторов на добросовестность. Ведь есть и такие, которые экономят на свете или звуке. И вот для проверки на честность некоторые артисты указывают в райдере «шляпы». Раньше таким пунктом у певицы была машина Ока с «мигалками».

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому перешла дорогу Лолита Милявская.