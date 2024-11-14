Овсянка, сэр: что должно входить в рацион собак зимой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Рацион собак зимой должен быть с большим количеством белка, жиров и клетчатки

Овсянка, сэр: что должно входить в рацион собак зимой

Фото: www.globallookpress.com/ Yuliia Ovsiannikova

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Злаковые могут стать отличной основой блюд для братьев наших меньших.

Для здоровья и поддержания мышечной массы собаки зимой в рационе необходимо не менее 20% белка. Об этом пишет издание aif.ru.

Зимой пища питомца, во многом, завит от возраста, уровня активности и типа шерсти хвостатого. 

Собакам можно давать как корма, так и цельные продукты. Если выбирать корм, то следует обратить внимание на его качество и состав. Зимой идеально подойдут варианты с высоким содержанием белка, жиров и клетчатки. Белки важны для общего здоровья животного и поддержания его мышечной массы. Их должно быть не менее 20% от всего рациона. Жиры — это источник энергии и защита от холода. Содержание этих веществ колеблется на уровне 15-20%. Клетчатка отвечает за здоровое пищеварение.

Если предпочтение отдается натуральной пище, то нужно соблюдать баланс. В зимний период необходимо увеличить калорийность, особенно если ваш питомец на постоянной основе проживает на улице.

В состав ежедневного рациона должны входить рыба или мясо: говядина, индейка, печень, все это источники белка. Не оставляем в стороне и овощи: морковь, брокколи, тыква. Они богаты клетчаткой и микроэлементами, полезны для пищеварения и иммунитета животного. Не повредят собакам и злаковые: рис, овес, гречка. Они могут стать основой и сбалансировать рацион, придать энергию.

Кормить любимцев стоит два-три раза в день. Активным представителям четвероногих можно давать небольшие перекусы. Но важно следить за тем, чтобы питомцы не переедали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать для питомца подходящую одежду на зиму.

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