Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар

Вооруженные силы Украину (ВСУ) нанесли массированный удар по Энергодару в Запорожской области. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

Сеновоз напомнил, что именно в Энергодаре расположена Запорожской АЭС. Несмотря на всю опасность, украинские боевики нанесли по городу удар, в результате которого удалось зафиксировать по меньшей мере восемь взрывов, два из которых прогремели в центре города, в районе улицы Советской.

«К сожалению в результате атаки погиб житель города. Приношу соболезнования родным и близким», — отметил глава города.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено обломками беспилотника.