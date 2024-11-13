Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 15 0

Украинские боевики обстреливают город, несмотря на находящуюся рядом Запорожскую АЭС.

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Вооруженные силы Украину (ВСУ) нанесли массированный удар по Энергодару в Запорожской области. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

Сеновоз напомнил, что именно в Энергодаре расположена Запорожской АЭС. Несмотря на всю опасность, украинские боевики нанесли по городу удар, в результате которого удалось зафиксировать по меньшей мере восемь взрывов, два из которых прогремели в центре города, в районе улицы Советской.

«К сожалению в результате атаки погиб житель города. Приношу соболезнования родным и близким», — отметил глава города.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено обломками беспилотника.

Тема:
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