Россия запретила ввоз мяса и яиц из одного региона Турции

Россельхознадзор запретил ввоз мяса и яиц в Россию из турецкой провинции Конья. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, в распоряжении редакции есть документ, разосланный службой руководителям территориальных управлений.

«В связи с ухудшением на территории Турции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 ноября 2024 года вводятся временные ограничения на импорт в РФ из административной территории Турции — провинция Конья — следующей продукции: живая птица, инкубационное и пищевое яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы», — уточняется в тексте документа.

Также сообщается, что на территории России запрещена транспортировка живой птицы из этого региона помимо той, которая подверглась разрушающей вирусы обработке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вспышке птичьего гриппа, которая произошла на Дальнем Востоке. Из-за опасности распространения заболевания властям пришлось закрыть единственную птицефабрику.