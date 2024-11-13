Россия запретила ввоз мяса и яиц из одного региона Турции

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 25 0

В этой провинции произошла вспышка высокопатагенного птичьего гриппа.

Россельхознадзор запретил ввоз мяса и яиц в РФ из турецкой провинции Конья

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Россельхознадзор запретил ввоз мяса и яиц в Россию из турецкой провинции Конья. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, в распоряжении редакции есть документ, разосланный службой руководителям территориальных управлений.

«В связи с ухудшением на территории Турции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 ноября 2024 года вводятся временные ограничения на импорт в РФ из административной территории Турции — провинция Конья — следующей продукции: живая птица, инкубационное и пищевое яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы», — уточняется в тексте документа.

Также сообщается, что на территории России запрещена транспортировка живой птицы из этого региона помимо той, которая подверглась разрушающей вирусы обработке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вспышке птичьего гриппа, которая произошла на Дальнем Востоке. Из-за опасности распространения заболевания властям пришлось закрыть единственную птицефабрику.

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