Секрет стройности: диетолог рассказала, как не сорваться во время диеты

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 15 0

Диетолог Дианова: срыв на диете может случиться из-за стресса

Диетолог назвала три главных правила, которые помогут не сорваться во время диет

Фото: 5-tv.ru

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По словам эксперта, следует соблюдать всего лишь три правила.

Чтобы избежать срывов во время диеты, необходимо соблюдать три важных правила. О них в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В первую очередь, необходимо внедрить режим питания. Важно придерживаться регулярных приемов пищи: завтракать, обедать и ужинать примерно в одно и то же время каждый день. Кроме того, один раз в день рекомендуется устраивать себе полезный и вкусный перекус.

«Если у человека ненормированный график: то он поел, то не поел — у него обязательно будут срывы. Особенно, если у него высокий уровень стресса», — подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, также не стоит отказываться резко от сладкого. Часто, садясь на диету, люди полностью исключают десерты из рациона, но организм не готов к такому стрессу.

Можно выбирать более полезные сладости, такие как сухофрукты или смузи. Со временем организм привыкнет к полезной замене сахара, а желание съесть булочку или шоколадку постепенно угаснет. Однако важно не перебарщивать, даже с полезными сладостями.

Еще одной причиной частых срывов могут стать психологические проблемы и обилие стресса в жизни. Даже если человек строго придерживается диеты и ему достаточно пищи и сладкого, под воздействием стресса он может легко поддаться соблазну и съесть вредную еду.

По словам диетолога, решение внутренних проблем, которые мешают похудеть, значительно облегчит борьбу с соблазнами и поможет контролировать свои желания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог рассказала о полезных методах похудения.

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