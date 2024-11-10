«Правильные супы»: диетолог рассказала о полезных методах похудения

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 15 0

Диетолог Елена Соломатина рассказала о диете на правильном супе

«Правильные супы»: диетолог рассказала о полезных методах похудения

Фото: www.globallookpress.com/Max und Moritz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Солянку, жирные и костные бульоны придется исключить из рациона и выбирать более здоровое «первое».

Правильный суп поможет быстро насыть организм и поспособствует похудению. О таком нестандартном способе сбросить пару лишних килограммов рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью для радио Sputnik.

«Правильными можно считать, прежде всего, овощные супы. Если такой суп теплый, он создает объем в желудке и гасит выработку гормона голода — грелина», — объяснила диетолог.

После приема такого супа организм насытится глюкозой, и мозг получит сигнал о сытости. До этого сигнала организм будет думать, что он голоден и хочет есть, даже если норма калорий уже получена. Если добавить к супу гренки или цельнозерновой хлеб, то о втором блюде и десерте можно забыть. Так как чувство сытости будет продлено.

Стоит запомнить, что помимо полезных супов есть и неполезные, которые будут провоцировать набор веса и качественно утолять голод. Оказывается, высококалорийные супы только стимулируют аппетит.

«Различные солянки, супы на жирных бульонах, на костях будут приводить к набору лишнего веса, поскольку и сами по себе являются калорийными, плюс туда добавляют соль, которая задерживает жидкость в организме, замедляет метаболические процессы, пищеварение», — рассказывает эксперт.

Также Соломатина советует отказаться от соли в неправильных супах. Она пагубно влияет на организм худеющего, так как задерживает выход жидкостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продают под видом сливочного масла.

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
«Правильные супы»: диетолог рассказала о полезных методах похудения
18:03
ВСУ атаковали Россию 84 беспилотниками дальнего действия
17:47
Наемник был ликвидирован: в Британии сообщили о смерти соотечественника в зоне СВО
17:16
«Верник-младший не потеряется»: кинокритик оценил работу молодого актера
16:50
«Человек невероятного такта»: Лолита выразила соболезнования в связи со смертью Коробкова-Землянского
16:33
«Место мертвых»: в Мексике обнаружили портал в загробный мир

Сейчас читают

«Могучее русское сердце»: Юта почтила память умершего Коробкова-Землянского
Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет
Принесет удачу: каким будет 2025 год Зеленой Деревянной Змеи
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп