В Башкирии сосед изнасиловал 90-летнюю пенсионерку

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 838 0

Мужчина напал на пенсионерку рано утром.

Житель Башкирии изнасиловал 90-летнюю соседку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Башкирии 38-летний мужчина изнасиловал соседку-пенсионерку. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 12 ноября в полицию поступило сообщение: житель деревни Седяш Караидельского района около шести часов утра предыдущего дня совершил насильственные действия сексуального характера, его жертвой стала 90-летняя женщина.

Иные подробности не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти 42-летний мужчина изнасиловал пенсионерку — мать своего покойного друга. Злоумышленника оперативно задержали. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство и изнасилование — в 2004 году его приговорили к 17 годам лишения свободы.

До этого 5-tv.ru писал, что в Петербурге таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. По данным следствия, подозреваемый не имеет регистрации на территории Российской Федерации и нигде официально не трудоустроен.

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