«Это уже край!» — Анастасия Костенко осталась без денег из-за налоговой
Блогер Анастасия Костенко осталась без средств из-за ареста банковского счета
Фото: Анастасия Костенко/ТАСС
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Предупреждения о предстоящем списании блогер не получала.
Блогер Анастасия Костенко осталась без средств к существованию из-за блокировки счета Федеральной Налоговой Службой. Об этом она сообщила в соцсетях.
Супруга Дмитрия Тарасова пожаловалась, что сотрудники ФНС взыскали со сберегательного «детского» счета крупную сумму и оставили Костенко без финансов. По словам блогера, предупреждения о списании она не получала и поэтому не может понять, почему счет оказался арестован.
«Это уже край! Телефоны, естественно, не берут, как только очередь до меня доходит — сразу сброс. Я потратила час впустую», — негодует модель.
Костенко рассказала, что ей даже пришлось приостановить работу ИП, вследствие чего она понесла убытки, так как не может продавать рекламу в блоге. Кроме того, ей по ошибке прислали налог на автомобиль, который она продала еще два года назад. Сумма налога составила полтора миллиона рублей.
«В договоре все было прописано и помечено, чтобы засчитывали такую-то сумму. Но они просто берут и игнорируют», — заверила Костенко.
Она добавила, что таким образом затронули ее честь и достоинство. И молчать модель не собирается: она продолжит бороться за правду.
Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики в шоке от решения Костенко в отношении ее дочерей.
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