«Это уже край!» — Анастасия Костенко осталась без денег из-за налоговой

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 51 0

Блогер Анастасия Костенко осталась без средств из-за ареста банковского счета

Костенко выставила себя жертвой беспредела

Фото: Анастасия Костенко/ТАСС

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Предупреждения о предстоящем списании блогер не получала.

Блогер Анастасия Костенко осталась без средств к существованию из-за блокировки счета Федеральной Налоговой Службой. Об этом она сообщила в соцсетях.

Супруга Дмитрия Тарасова пожаловалась, что сотрудники ФНС взыскали со сберегательного «детского» счета крупную сумму и оставили Костенко без финансов. По словам блогера, предупреждения о списании она не получала и поэтому не может понять, почему счет оказался арестован.

«Это уже край! Телефоны, естественно, не берут, как только очередь до меня доходит — сразу сброс. Я потратила час впустую», — негодует модель.

Костенко рассказала, что ей даже пришлось приостановить работу ИП, вследствие чего она понесла убытки, так как не может продавать рекламу в блоге. Кроме того, ей по ошибке прислали налог на автомобиль, который она продала еще два года назад. Сумма налога составила полтора миллиона рублей.

«В договоре все было прописано и помечено, чтобы засчитывали такую-то сумму. Но они просто берут и игнорируют», — заверила Костенко.

Она добавила, что таким образом затронули ее честь и достоинство. И молчать модель не собирается: она продолжит бороться за правду.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики в шоке от решения Костенко в отношении ее дочерей.

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