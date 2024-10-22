«Бедный ребенок»: подписчики в шоке от решения Костенко в отношении ее дочерей

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 77 0

Анастасия Костенко отдала детей в нулевой класс

«Бедный ребенок»: подписчики в шоке от решения Костенко в отношении ее дочерей

Фото: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv

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Подписчики уверены, что супруга Тарасова отняла у своих детей детство.

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко отправили своих старших дочерей — Милану и Еву — в нулевой класс. Об этом родительница сообщила в соцсетях.

«С началом учебного года в нулевом классе, малышки наши. Как быстро вы выросли», — написала гордая мама.

На кадрах, которые успела заснять Костенко, можно увидеть девочек в школьной форме и с огромным портфелями, которые по размеру были почти как сами дети. Сами девочки выглядели довольно счастливо.

Однако пользователи не разделили подобные эмоции. Более того, люди были возмущены тем, что детей раньше времени отдают в школу, лишая тем самым их заслуженного детства.

Кроме того, Ева, которой лишь в феврале 2025-го исполнится пять лет, пошла в один класс с шестилетней Миланой.

«У них же разный возраст или они обе пойдут первый класс вместе у вас?», «Минус год беззаботного детства», «Зачем вы отбираете год, а то и два, детства у ребенка?», «Ого портфель, бедный ребенок», — негодуют подписчики.

Однако Костенко продолжает настаивать на правильности своего решения. Она утверждает, что девочки счастливы. Супруга футболится уточнила, что младшая Ева сама не хотела отпускать свою сестру в школу и решила пойти вместе с ней.

«Не надо свои боли перекладывать на других. Дети, которые с радостью туда побежали и вернулись с полным восторгом, не могут быть бедными», — отвечает Костенко на обвинения хейтеров.

Футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко женаты уже шесть лет и воспитывают четверых детей: Милану, Еву Алексея и Ярослава. Кроме того, у Тарасова есть и пятый ребенок — дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко. До этого спортсмен был женат на певице Ольги Бузовой — с 2012 по 2016 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костенко заговорила о разводе.

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