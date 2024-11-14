Патрушев назвал Ленобласть лидирующим регионом в ряде экономических сфер

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 48 0

Патрушев: Ленобласть лидирует в производстве яиц и молочном скотоводстве

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

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Одну из самых значимых ролей в экономическом развитии региона играет агропромышленный комплекс.

Ленинградская область является лидирующим регионом России в ряде экономических сфер. Об этом вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев заявил на закрытой встрече с губернатором региона Александром Дрозденко.

«Вы лидеры в стране по производству куриных яиц, вы лидеры в молочном скотоводстве. И я знаю, что рост в 2024 году продолжается. Достаточно неплохие позиции мы наблюдаем и по растениеводству сейчас», — подчеркнул премьер.

Он также отметил, что валовой региональный продукт достиг 1,8 триллиона рублей, причем большую долю в этих цифрах занимает промышленное производство. Агропромышленный комплекс в целом играет значимую роль в экономическом развитии Ленобласти.

Патрушев указал и на рост инвестиций в основной капитал, напомнив, что в прошлом году он составлял около 700 миллиарда рублей, а это на 13% выше уровня 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году в России ожидается урожай картофеля объемом в 7,3 миллиона тонн. При этом минувший год для России стал рекордным — тогда удалось собрать 8,3 миллиона тонн корнеплода.

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