«Была бы обычной домохозяйкой»: Мария Погребняк изменила свою жизнь после разговора с экс-супругом

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 29 0

Мария Погребняк поменяла свою жизнь после разговора с бывшим мужем

Мария Погребняк изменила свою жизнь из-за слов бывшего мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Блогер рассказала, почему не держит зла на мужа.

Слова бывшего мужа заставили Марию Погребняк кардинально измениться. Об этом известный блогер рассказала в шоу на YouTube.

Звезда отметила, что после рождения третьего сына у них с мужем Павлом возник разлад. Супруги решили попробовать профилактические беседы, но разводиться не планировали.

Погребняк вспомнила слова мужа, которые вдохновили ее на изменения:

«Я развиваюсь, у меня есть работа, футбол, поездки, а ты сидишь дома с детьми. Это хорошо, но мне с тобой не о чем поговорить».

Она добавила, что за откровение зла на экс-супруга не держит, — напротив, очень ему благодарна, ведь она нашла свое дело.

«Если бы разговора не состоялось, я сейчас бы была обычной домохозяйкой. Дети растут, уходят из семьи, а ты остаешься как старая мебель», — рассуждает Погребняк.

Пара была в браке 17 лет, родилось трое сыновей. Казалось, что супруги прошли огонь и воду и навсегда останутся вместе, но нет: осенью 2023 года Мария и Павел подали на развод. Спустя год блогер вышла замуж во второй раз. В сентябре у нее родился четвертый сын — Владимир.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк шуршит пакетами ради сна своего сына.

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