Самолечение не поможет: почему женщины теряют волосы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Трихолог Кондрахина: гормональные нарушения могут быть причиной выпадения волос

почему женщины теряют волосы и что с этим делать

Фото: 5-tv.ru

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Причины могут скрываться гораздо глубже, чем кажется.

Основная причина выпадения волос у женщин может быть связана с гормональными нарушениями. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Ирина Кондрахина в беседе с изданием KP.RU.

Зачастую такую проблему списывают на сезонные изменения погоды, окружающую температуру или стресс. Однако эксперт уверена, что эти факторы только вершина айсберга.

Причиной выпадения могут быть гормональные нарушения. В этом случае либо нарушен баланс половых гормонов, либо есть сбой в работе щитовидной железы. Тогда клиентку направляют сначала к эндокринологу и гинекологу для лечения, а потом составляют план по работе с волосами.

Помимо этого, трихолог отметила, что нехватка витаминов и микроэлементов тоже сказывается на состоянии шевелюры. Человек может соблюдать ограничения в питании и не получает необходимых веществ, которые присутствуют в определенном продукте.

Кондрахина также порекомендовала не пытаться справиться с проблемой самостоятельно. Шампуни и витаминные комплексы смогут дать лишь временный положительный эффект.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие витамины нужны человеку в осенне-зимний период.

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