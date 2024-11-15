В Кировской области подросток собирался устроить диверсию на железной дороге

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Житель региона действовал по заданию украинских спецслужб.

Фото, видео: СК России; 5-tv.ru

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В Кировской области 16-летний подросток собирался устроить диверсию на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

По данным следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали. Это могло повлечь за собой столкновение или сход поездов.

У подростка были изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств. Также была обнаружена переписка в одном из мессенджеров с украинскими спецслужбами.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Кировской области удалось предотвратить преступление. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в жилом доме в Кировской области нашли мумию мужчины.

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